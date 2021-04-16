Сергей Соловьёв: вопросы доступности медицины должны быть на первом месте

В Россию с медицинскими целями все чаще приезжают иностранцы. Российская ассоциация медицинского туризма отмечает, что число таких туристов увеличивается с каждым годом. Медицинский туризм позволяет любому человеку получить высококвалифицированную медицинскую помощь за пределами своего проживания, совмещая лечение с отдыхом.

Качественная медицинская помощь становится доступной не только в столице, но и в регионах. Среди них сильно выделяется Тюменская область. В рейтинге качества и доступности медицинской помощи регион занимает лидирующее место. Это, безусловно, не может не радовать, но у этой медали есть и обратная сторона, считает заместитель председателя Правления регионального отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в Тюменской области Сергей Соловьёв:

"Тюменская область, и правда, становится признанным центром медицинского туризма в России. Популярность этого направления с каждым годом растет, а достижения тюменской медицины известны далеко за пределами региона. Медицинский туризм позволяет любому человеку получить высококвалифицированную медицинскую помощь за пределами своего проживания, совмещая лечение с отдыхом, а отдохнуть у нас есть где.

Любые успехи Тюменской области радуют и вызывают гордость, особенно приятно, что речь идет о высоком уровне доверия к нашим врачам. Но мы не можем умалчивать очевидные проблемы. К нам не первый раз обращаются сторонники партии с противоположными отзывами в сторону системы здравоохранения. В то время как к нам приезжают иногородние туристы, сами тюменцы сталкиваются с нехваткой узконаправленных специалистов и сидят в очередях. Такая история особенно близка жителям сельской местности. Поэтому очень важно сохранить баланс. Быть лучшими в медицинском туризме приятно, но и о проблемах тюменцев нельзя забывать.

Буквально на прошлой неделе представители нашего отделения партии поучаствовали в форуме "Медицина, доступная каждому", который проходил в Екатеринбурге. Поднималось много ключевых вопросов, касающихся отрасли здравоохранения. Таких как доступность и качество медицинской помощи, необходимость реформирования системы здравоохранения в России, а также развитие современных гериатрических технологий в целях сохранения здоровья старшего поколения. Мы считаем, что в современных условиях медицина и здравоохранение становятся одним из важнейших факторов государственной безопасности. И отношение к здравоохранению должно быть соответствующим – как к одному из важнейших элементов системы национальной безопасности. Министр здравоохранения Российской Федерации должен входить в состав Совета безопасности страны. Ну и самое важное - нужно видеть любую ситуацию с разных сторон. Быть туристическим регионом очень почетно и ответственно, но для начала необходимо услышать самих тюменцев, помочь им и только потом приглашать гостей".