В тюменских поликлиниках снова проходит акция "Доктор с вами"

В эту субботу, 17 апреля, в поликлиниках Тюмени состоится акция "Доктор с Вами". Она будет посвящена профилактике онкологических заболеваний.

Сегодня рак является ведущей причиной смерти во всем мире. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что около 40% раковых заболеваний можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни и регулярным обследованиям.

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики призывает тюменцев уделить должное внимание своему здоровью и найти время эту субботу прийти в поликлинику по месту жительства. Время работы акции просят уточнять на сайте или по телефону вашей поликлиники по месту прикрепления.

Субботние профилактические обследования вновь стали доступны тюменцам с начала апреля. Их цель — своевременное выявление факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Работающим тюменцам предлагают по субботам пройти профилактические обследования:

"За жизнь без рака" — профилактика и раннее выявление злокачественных новообразований;

"Найди время для себя" — женское здоровье/мужское здоровье;

"Объединяя усилия" — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.