В Тюмени начала работу трансконтинентальная выставка "О, Гавана! Транзит…"

Фото: пресс-служба ТМПО

В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась уникальная художественная экспозиция, посвящённая 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.

Выставка "О, Гавана! Транзит…" является трансконтинентальным художественно-просветительским проектом, организованным Российской академией художеств и "Бюро творческих экспедиций". На выставке представлено 100 картин и предметов, созданных за всю историю дружественных отношений между странами. Темы произведений разнообразны: от пафоса революции, кубинских пейзажей и карнавала до портретов выдающихся деятелей Кубы.

Выставка проработает с 15 апреля по 23 мая 2021 года. Музейный комплекс им. Словцова расположен в Тюмени по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость посещения выставки 150 рублей, для льготных категорий граждан вход свободный. При покупке билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 140 рублей. Подробнее о выставке можно узнать по телефону: 45-35-90. Возрастная категория 0+.

Проект получил поддержку Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры Республики Куба, Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Республике Куба, Министерства туризма Кубы, Посольства Республики Куба в Российской Федерации.