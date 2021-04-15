В "Медгороде" рассказали о лечении пациентов 80+

Современные возможности лучевой терапии позволяют врачам-радиотерапевтам Медицинского города лечить пациентов старшей возрастной группы — от 80 лет и старше — без ущерба их самочувствию и активности.

Недавно в радиологическом отделении №1 курс лечения по поводу рака груди прошла 85-летняя Валентина Прокопьевна. Показанную терапию пациентка перенесла хорошо, весь курс была бодра, жизнерадостна и прекрасно себя чувствовала. По мнению онкологов, источник хорошего самочувствия и сохранения способности к самообслуживанию у таких пациентов — в современных возможностях лечения и личном настрое и отношении пациента.

Люди в возрасте от 80 лет и старше составляют примерно 10% от общего числа пациентов отделения лучевой терапии. Ввиду отягощения соматической патологией и возрастными изменениями, они, как правило, тяжелее переносят лечение. В большинстве случаев химиотерапия таким пациентам противопоказана, и им проводится хирургическое и лучевое лечение на новом, современном ускорителе электронов.

Лучевая терапия — это один из ведущих методов противоопухолевого лечения, основанный на использовании ионизирующего излучения.

"Прогрессивные достижения в медицине, наличие такого оборудования, которое есть в Медицинском городе, позволяют нам проводить достаточно большой объём показанного лучевого лечения возрастным пациентам, которое они с успехом проходят. Современные технологии радиотерапии, доступные нашим пациентам, позволяют воздействовать на злокачественные новообразования с точностью до миллиметра, поэтому побочные эффекты от лучевой терапии минимальные. Таким образом, функционирование органов и систем не нарушается, а самочувствие пациента сохраняется на высоком уровне", — рассказала заведующая радиологическим отделением №1 Татьяна Григоренко.

На примере случая Валентины Прокопьевны врачи Медицинского города также отмечают важность влияния позитивного настроя самого пациента на результат лечения. По словам лечащего доктора, пациентка строго соблюдала все рекомендации врачей, у нее высокое стремление к выздоровлению и улучшению качества жизни.

"Личное отношение пациента напрямую влияет и на переносимость лечения и на его результат. Общий настрой человека очень важен. Пациенты-оптимисты, особенно старшего возраста, нередко борются с онкологическим заболеванием успешнее по сравнению с даже более молодыми по возрасту людьми. Валентина Прокопьевна — это человек с необыкновенно активной жизненной позицией, очень жизнерадостный пациент", — поделилась врач-радиотерапевт Яна Кудрявцева.

Валентину Прокопьевну без преувеличения можно назвать примером для подражания. Она всегда вела активный образ жизни, работала в химической лаборатории, воспитала двух детей, трёх внуков и трёх правнуков. О своей болезни узнала в 2018 году, но признаётся, что не испугалась, а знала, что сможет справиться. Валентина Прокопьевна не перестала заниматься любимой скандинавской ходьбой, закаляться, танцевать и встречаться с единомышленниками. Она признаётся, что возраст – это дело паспорта, главное то, как человек сам себя ощущает и настраивает по жизни.

"Я очень благодарю врачей Медицинского города за то, что помогают мне побороть болезнь. Они очень внимательные и отзывчивые, мне очень повезло. Пока лечилась, я очень скучала по своим спортивным занятиям, но и здесь я не упускала возможности подвигаться – коридоры длинные и просторные – возможность всегда найдётся, было бы желание", - говорит Валентина Сашнёва и желает всем пациентам "Медицинского города" сохранять веру в себя, врачей и обязательно стать здоровыми.