Врачи ОКБ №2 призывают тюменцев следить за своим здоровьем

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2"

Пожилая женщина самостоятельно обратилась в приемное отделение взрослого стационара Областной клинической больницы №2 с жалобой на сильное головокружение. Помимо этого у неё наблюдались бледность кожных покровов, сухость во рту и сильная одышка даже при минимальной физической нагрузке.

Специалисты приёмного отделения осмотрели пациентку и провели ряд обследований: взяли кровь на общий и биохимический анализ, сделали УЗИ органов брюшной полости, ФГС и электрокардиограмму. По итогам обследования врачи диагностировали у женщины анемию тяжелой степени.

Как рассказала сама пациентка, хронической анемией она страдает уже много лет, однако постоянно препараты не принимает и обращается за медицинской помощью лишь, когда состояние становится критическим.

Взрослый стационар ОКБ №2 – хирургический, а женщине требовалась госпитализация по терапевтическому профилю. Врачи ОКБ №2 взяли на себя все заботы по госпитализации больной – связались с коллегами из Железнодорожной больницы и согласовали перевод пациентки в их стационар, вызвали скорую помощь для транспортировки в профильную клинику на дальнейшее лечение.

"В ОКБ №2 – сильная диагностическая служба и профессиональные врачи, мы оперативно выявляем причину плохого самочувствия пациента, степень тяжести его состояния, проводим лечение. В таких случаях, как с этой женщиной, делаем всё возможное для пациента, стабилизируем состояние пациента до перевода в профильный стационар, чтобы не допустить ухудшения и избежать жизнеугрожающего развития событий. Это наша работа. Но организация госпитализации в стационар другой больницы – это время, которое у пациента есть не всегда. Даже сама транспортировка – дополнительная нагрузка на больного, которая может в любой момент отрицательно сказаться на пациенте. Мы поможем всегда, но лучше, чтобы тюменцы, особенно с хроническими заболеваниями, следили за здоровьем и регулярно наблюдались в своей поликлинике. Любое заболевание или его обострение легче предотвратить, чем потом мучиться от тяжёлых последствий патологии", — говорит Антон Терехин, руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи ОКБ №2.

Специалисты отмечают, что случаи обращений пациентов с обострениями хронических заболеваний – не редкость в любое время. И практически всегда ухудшение самочувствия наступало постепенно, однако больной продолжал пренебрегать регулярным контролем показателей здоровья и выполнением рекомендаций лечащего доктора, доводя болезнь до неприятных и даже жизнеугрожающих состояний.

Врачи напоминают: здоровье – это самое важное и ценное, что есть у человека. И призывают граждан следить за своим самочувствием, а при наличии хронических патологий, особенно в тех случаях, когда проблемы со здоровьем имеют цикличный характер – регулярно обращаться к профильным специалистам, чтобы держать болезнь в узде.