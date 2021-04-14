Выставка "Поэзия природы" открылась в Нижнетавдинском районе

Фото: пресс-служба ТМПО

В Центре Культуры и Досуга Нижнетавдинского района в рамках акции "Приобщение" открылась выставка "Поэзия природы".

Приобщение к искусству... Это одно из самых важнейших направлений развития общества. Через осознание искусства люди пытаются глубже и тоньше чувствовать, изучать и познавать окружающий мир. Живопись – одна из главных составляющих культуры, способных выражать эмоции и ощущения, ничуть не уступая аудиовизуальным произведениям.

Картины, представленные на выставке, созданы тюменскими живописцами в жанре пейзажа. Природа во все времена притягивала внимание художников, музыкантов, поэтов. Её неповторимая красота в предстает в работах художников через призму поэзии и одухотворенности.

Геннадий Александрович Токарев (1939–1995 гг.), живописец, пейзажист. Член СХ с 1975 г., участник всесоюзных, республиканских, областных, городских выставок. Кроме живописи Токарев очень любил поэзию. Яркое тому подтверждение – картины, представленные на выставке. Они передают образы родных просторов знакомых каждому человеку с детства. Работа "Вечер" (1991 г.) синтезирует жанр пейзажа и образы поэтической лирики. Голубой оттенок реки и мягкость красок небесной лазури, словно живое воплощение поэзии С.Я. Маршака.

Невольно вспоминаются его строки:

"О том, как хороша природа, Не часто говорит народ,

Под этой синью небосвода, Над этой бледной синью вод".

Григорий Степанович Бочанов (1922-2012 гг.), живописец, пейзажист, автор натюрмортов. Член СХ с 1956 г., участник всесоюзных, республиканских, областных, городских выставок. В своем творчестве автор обращался к жанрам пейзажа и натюрморта. Именно природа стала основным "натурщиком" Г.С. Бочанова, помогая сформировать индивидуальный авторский стиль. Запечатлевая красоту природы на своих полотнах, художник передавал свои чувства и эмоции зрителю, делясь своим представлением о родном крае и чувством любви к Родине. Картина "Одуванчики" (1977 г.), представленная на выставке, не исключение. Изумрудная зелень травы, легкость отцветающих одуванчиков, мгновения уходящего лета – мы видим на полотне, видим то, что видел художник в момент уединения с прекрасными и скоротечными тайнами природы.

Лирика русской природы органично выражена в стихах К.Д. Бальмонта:

"Одуванчик, целый мир, Круглый, как земля,

Ты зовешь меня на пир, Серебря поля".

Юрий Дмитриевич Юдин (1950 г.р.), живописец, член СХ с 1977 г. Заслуженный художник РФ. Участник зарубежных, всероссийских, зональных, региональных, областных выставок. В своем творчестве он часто обращается к жанру пейзажа – от городских этюдов до работ, посвященных русской природе. В работе "Август" (1979 г.) художник тепло передал поэзию русской деревни. В центре работы – большая яблоня, запечатленная в момент сбора урожая. Уходящие краски лета, темнеющая даль неба, люди, собирающие последние дары природы – всё создаёт лирическое настроение, благодаря однотонности красок.

"Медовыми травами воздух наполнен. Свои обещания август исполнил" – так искусно легли на эту картину строчки стихотворения поэта М.И. Рябинина.

Итак, пейзаж – традиционный жанр искусства, неразрывно связанный с природой. Она всегда была предметом восхищения и вдохновения для человека. Неотъемлемой чертой любого пейзажа является лирика, выражающая отношение художника к природе. Она одухотворяет работы, позволяя проникнуться эмоциями автора.

На выставке "Поэзия природы" представлены картины из фондов ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".

Центр Культуры и Досуга АУ "Культура" Нижнетавдинского муниципального района расположен по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, ул. Мира, 10. Сроки реализации выставочного проекта: с 13 апреля по 12 июля 2021 года. Возрастная категория 0+