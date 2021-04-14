В Тюмени пройдет горячая линия по вопросам сбора денег в школах

Горячая линия по вопросам сбора денег в общеобразовательных учреждениях состоится 15 апреля. Специалисты департамента образования администрации Тюмени проконсультируют граждан по вопросам законности сбора денежных средств в общеобразовательных учреждениях города.

Задать вопросы и получить разъяснения специалистов можно 15 апреля с 14 до 17 часов по телефону (3452) 56-13-63.