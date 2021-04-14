В Тобольске провели соревнования по бёрдингу

Соревнования по спортивной орнитологии (бёрдингу) стали частью проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

128 участников, объединенные в 27 команд, представляли школы Тобольска и Тобольского района, детский технопарк "Кванториум-Тобольск", городской Центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей.

Юные бёрдеры старались увидеть и сфотографировать как можно больше видов птиц за три часа, а в следующие несколько дней правильно определить птиц по снимкам и заполнить специальный чек-лист. Полученные данные будут переданы ученым Тобольской комплексной научной станции и Тюменского госуниверситета.

Победителей соревнований выбирали ученые-орнитологи.

Первое место заняла команда "Жаворонки" из Верхнеаремзянской школы - ребята правильно определили 7 видов птиц.

Второй стала команда "Стрижи" из Сетовской школы, на третьем месте - "Юные экологи" Тобольской школы №14.

Специальными призами отмечены воспитанники структурного подразделения "Детский сад" МАОУ СОШ №1 Тобольска Милана Квашнина и Анна Дементьева из команды "Смешарики".

– Соревнования вызвали у школьников живой интерес! С радостью отмечаю, что внимание ребят к проекту "Территория чибисов" растет с каждым годом, они все больше начинают интересоваться орнитологией и охраной окружающей среды, а, значит, точно будут заботиться об экологии нашего города, – прокомментировала начальник отдела по взаимодействию с органами власти "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.

Это уже вторые орнитологические соревнования для школьников, проходящие в таком формате. Первые соревнования состоялись в 2019 году, в них приняло участие 85 человек из 16 команд.

Парк "Тобол" как место проведения соревнований был выбран впервые. Этому способствовала большая работа по его благоустройству, проведенная в последние три года в рамках программы "Тобольск-2020" при участии СИБУРа. В результате стадион превратился во всесезонный парк активного отдыха горожан, сообщили в службе Корпоративных коммуникаций "ЗапСибНефтехима".