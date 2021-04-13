Креативные индустрии могут стать драйвером роста экономики Тюмени

Фото пресс-службы Тюменской гордумы

Тему развития креативных индустрий обсудили ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук и глава Тюмени Руслан Кухарук. Вуз и администрация Тюмени договорились о сотрудничестве и обсудили создание новых возможностей в этом направлении.

"Мы сошлись на мнении, что качественно новая среда побуждает людей к творчеству, к совершенствованию навыков, однако появление креативного сектора невозможно без участия со стороны системы образования. И именно Тюменский госуниверситет может стать якорным вузом города и региона в сфере развития творческих индустрий", - сообщил Иван Романчук в своем официальном аккаунте Instagram.

Ректор ТюмГУ отметил, что в рамках встречи была озвучена идея совместного проекта по созданию креативных пространств для работы молодых и талантливых людей.

"Сотрудничество сферы образования, власти, креативщиков и производства станет драйвером развития экономики города и региона", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Отметим, ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики. Это направление включено и в программу инвестиционного развития Тюменской области на период до 2024 года.