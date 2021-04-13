В парке "Россия – моя история" тюменцы могут узнать о развитии космонавтики и посмотреть уникальные фотоархивы

В историческом парке "Россия – моя история" 13 апреля открылась выставка "Через тернии в космос". Юным и взрослым посетителям экспозиции рассказывают, как отбирали и готовили людей в первый отряд космонавтов, какие предсказания теоретика Константина Циолковского стали явью и кто был "отцом" космонавтов, сообщает ИА "Тюменская линия".

Куратор выставки Михаил Лобин рассказал, что на выставке можно узнать о теоретике отечественной космонавтики Константине Циолковском, практике Сергее Королеве и первых людях в космосе – Юрие Гагарине, Германе Титове, Валентине Терешковой.

Здесь же представлена информация, как освоение космоса повлияло на жизнь обычных людей. На выставке можно увидеть музейные предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и цифровой контент музея космонавтики из Москвы - более 70 архивных фотографий и документов.

Выставка, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, будет работать до 31 мая с 10 до 20 часов каждый день кроме понедельника. Самостоятельно посетить ее могут все желающие бесплатно, билеты на тематическую экскурсию приобретаются в кассе исторического парка "Россия – моя история" (Орджоникидзе, 57).