Ялуторовских школьников пригласили в космическое путешествие

Фото - Ялуторовский музейный комплекс, https://vk.com/yalut72

В ялуторовском музее "Торговые ряды" команды школьников могут поучаствовать в игре "Сириус, Вега, Альфа Центавра" и при этом расширить свои познания об астрономии и покорении космоса. Мероприятия приурочены к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, пишет "Тюменская область сегодня".

Во время проведения обучающей игры дети делятся на две команды , рисуют космический корабль, придумывают ему название и девиз, а после начинается начинается "межгалактическое путешествие" по неизвестным планетам, рассказал научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса Тимур Рафиков.

"Цель игры - рассказать ребятам о событиях отечественной космонавтики, расширить их кругозор и дать основные сведения о Солнечной системе и галактике, созвездиях и планетах", - объяснил Тимур Рафиков и предположил, что игра может сформировать у детей новые увлечения, вызвать настоящий интерес к науке.

Сотрудники музея начали проводить командные игры с 9 апреля и намерены осуществлять обучающие мероприятия до конца апреля. Например, 10 апреля состоялись игры для трех групп младших школьников. Заявки от школ Ялуторовска и Ялуторовского района поступают и на эту неделю.