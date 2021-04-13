Тюменские поисковики примут участие во всероссийском открытии полевого сезона

С 15 по 18 апреля на Сахалине пройдет открытие Всероссийской акции "Вахта памяти", посвященное старту полевого поискового сезона и подготовке поисковых экспедиций. Руководитель Тюменского регионального отделения "Поискового движения России" Светлана Власова представит опыт региона для коллег со всей страны.
Участники обсудят развитие молодежных проектов в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. Поисковики примут участие в работе дискуссионных площадок, круглых столов, а также консультаций по вопросам поисковой и патриотической работы.
В 2021 году всероссийское открытие "Вахты памяти" пройдет как в онлайн-формате, так и очно. В режиме онлайн к программным мероприятиям также присоединятся руководители поисковых отрядов Тюменской области.
Организаторами Торжественного открытия Всероссийской акции "Вахта Памяти-2021" выступают Федеральное государственное бюджетное учреждение "Роспатриотцентр", Общероссийское общественное движение "Поисковое движение России".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru