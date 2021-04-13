52 жителя Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей

На 12 апреля зарегистрировано 52 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, в том числе 17 детей, дошкольников – 8. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

Укусы зарегистрированы в Абатском - 3 (1 ребёнок), Заводоуковском - 1, Исетском - 1 (1 ребёнок), Казанском - 2 (1 ребёнок), Сладковском - 1 (1 ребёнок), Сорокинском - 1, Упоровском - 2 (1 ребёнок), Ярковском районе - 2 (1 ребёнок), г. Ишим – 2 детей, г. Тобольск и Тобольском районе – 3, г. Тюмень – 34 (9 детей).

Всем пострадавшим и не привитым назначена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2020 года было 102 обращения, в том числе 30 детей, дошкольников - 17.