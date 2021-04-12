В Тюменской области в 2020 году выплачено более 1,3 млрд рублей по материнским пособиям

За 2020 год Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования направило на выплату пособий по беременности и родам 1,3 млрд рублей. К уровню 2019 года расходы увеличились на 6,9 процентов. Рост расходов обусловлен увеличением среднедневного размера пособия на 9,5 процентов, который составил 1057.49 рублей.

На пособия при рождении ребенка работающим гражданам региона было направлено 221,5 млн рублей. Всего выплачено таких пособий 10 581.

Свыше 1,6 млрд рублей пошло на пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Количество оплаченных пособий составило 138 726 выплат. Средний размер пособия сложился в сумме 11 711,71 рублей

Расходы на выплату пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждений в ранние сроки беременности, составили 5,8 млн рублей. Такие пособия получили 7 421 женщина.

В 2020 году региональным отделением продолжалась реализация возложенных функций по финансированию оплаты медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В рамках этой работы в 2020 году были заключены договоры с 28 медицинскими организациями и оплачено родовых сертификатов на сумму 177,4 млн рублей.