Тюменских журналистов зовут в сквер на субботник

11:01 12 апреля 2021
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Уборка территории в сквере Журналистов пройдет 13 апреля. Администрация города приграшает жителей города, работников СМИ в том числе, присоединиться к мероприятию.

Желающих ждут в сквере (улица Логунова, 3в) к 14:00. Необходимый инвентарь предоставят на месте.

Напоминаем, что повлиять на изменения в городе можно будет также с 26 апреля по 30 мая, голосуя за дизайн-проекты территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Опрос состоится на платформе онлайн-голосования 72.gorodsreda.ru

Теги: благоустройство , сквер , СМИ , субботник
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