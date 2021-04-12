Тюменцы могут проявить себя в конкурсе "Моя страна – моя Россия"

Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" – одной из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Подать заявку и предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона можно до 12 мая на сайте проекта.

Основными тематическими линиями конкурса в 2021 году стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полёта Юрия Гагарина в космическое пространство.

В 2021 году Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" проходит в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет. Номинация "Моя педагогическая инициатива" традиционно не имеет возрастных ограничений. Участники могут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты, лучшие из которых получат адресную поддержку. Впервые принять участие в конкурсе смогут самые юные тюменцы.

"Вместе с "Роскосмосом" мы создали специальную номинацию "Сказки о космосе" для ребят до 13 лет без нижнего возрастного ограничения. Малыши смогут мечтать, создавая свои "космические" рисунки и сказки. Почему это так важно? Именно из мечты ребенка, смелой и дерзкой, рождается его цель в жизни, будущая профессия. Благодаря нашему партнеру, при благоприятной эпидемиологической обстановке, авторы лучших работ смогут лично отправиться на космодром "Восточный", чтобы сделать первый шаг к своей мечте. Будем рады видеть в числе победителей юных жителей Тюменской области", – рассказала руководитель всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил высокую заинтересованность жителей региона в конкурсе:"Молодежь Тюменской области принимает активное участие в конкурсе и побеждает. Ребят волнует, каким станет родной край в ближайшие годы. Они хотят быть частью этого будущего и лично влиять на общественную жизнь и социально-экономическое развитие своей малой Родины".

В 2020 году в число победителей конкурса вошли три представителя Тюменской области: Александр Ермаков, Виктор Костырченко и Даниил Грамотин. Их проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов, были признаны лучшими.

Александр Ермаков, начальник отдела бизнес-акселератора технологического парка Тюменского государственного университета, в течение трех лет проводит проектный марафон "MAKERTHON", популяризирующих научно-техническое творчество и разработки в рамках технологий индустрии 4.0 среди молодёжи. Именно этот проект Александр представил в номинации "Большая технологическая разведка моей страны" конкурса "Моя страна – моя Россия", заняв в нем почетное IIместо.

Еще один сотрудник Тюменского государственного университета стал победителем конкурса. Виктор Костырченкопредставил проект в номинации "Мои открытые университеты", заняв в ней I место. Проект Виктора направлен на внедрение проектной деятельности как элемента реализации модели обучения по индивидуальной образовательной траектории. Вариативность образовательной программы, а также участие в междисциплинарных проектах с индустриальными партнерами в роли заказчиков позволит студенту получить широкий набор профессиональных компетенций и минимизировать сроки адаптации при трудоустройстве. В качестве приза победитель получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей от партнера номинации, Российского общества "Знание".

Даниил Грамотин, студент Тюменского государственного университета, в 2020 году представил проект "By Foreigners – Россия глазами иностранца", в рамках которого иностранные студенты отправляются в российские села и деревни, чтобы получить собственное неискаженное представление о стране. В течение пяти дней участники помогают выполнять повседневные обязанности семьи, у которой гостят, знакомятся с особенностями культуры и быта народов России. По окончании проекта будут созданы видеоролики "Россия глазами иностранца", которые разместят на российских и иностранных популярных интернет-ресурсах. Даниил Грамотин стал обладателем гранта от Грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".

По его словам, участие в конкурсе заставило команду еще раз переосмыслить то, что они делают. "Главная новая возможность, которая появилась после участия в конкурсе платформы "Россия – страна возможностей" – то, что мы делаем сейчас – специальный сезон проекта "История России глазами иностранца", в рамках которого иностранцы отправляются в регион, который связан с историей его народа. Я за то, чтобы участвовать всегда и везде, поэтому советую принять участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" своим друзьям и коллегам. Чем больше попыток, тем больше возможностей!" – добавил Даниил.

"Уверен, усердие, увлеченность, любознательность и настойчивость конкурсантов будут способствовать успешной реализации всех их замыслов и планов. Будьте активны и инициативны! Дерзайте, творите, проектируйте и стройте! Пусть конкурс и дальше остается востребованной и авторитетной площадкой. А вам, дорогие ребята, желаю удачи, новых свершений и блестящих открытий", – обратился к жителям Тюменской области глава региона Александр Моор.

В 2021 году всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" пройдет в четыре этапа:

Первый – с 1 марта по 12 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 12 мая в 23:50 по московскому времени.

Второй пройдет с 13 мая по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.

Третий стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в "гибридном" (очно-дистанционном) формате.

Четвертый этап – награждение – состоится в декабре 2021 года.

Подробная информация о конкурсе, полный список номинаций, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.

Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", напоминают в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".