Кабинет хронической сердечной недостаточности заработал в Областной больнице №15

В Областной больнице №15 Нижней Тавды открылся кабинет хронической сердечной недостаточности. Он стал десятым для региона, который запустили в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе учреждения. Такие же кабинеты появятся в будущем во всех муниципалитетах Тюменской области.

Врач-терапевт нижнетавдинской больницы Регина Мирюгина отметила, что в предрегистр внесено уже более 50 пациентов, которых на этой неделе начали приглашать на первичный прием.

По словам заведующей поликлиникой №15 Екатерины Клинковой, из более чем 15 тысяч прикрепленного населения помощь специалиста такого кабинета понадобится примерно 10%, преимущественно людям старше 60 лет.

Кроме Нижней Тавды, кабинеты ХСН есть в поликлиниках Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска, Тюменского района, и еще пять – в поликлиниках г. Тюмени.