Тобольск готовится к празднованию Дня Победы

В Тобольске стартовала подготовка к проведению мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднование будет проходить с учетом санитарно-противоэпидемических требований.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятия и формат их проведения будут зависеть от ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Тобольск готов в том числе организовать праздник в онлайн-режиме.

Директор департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска Елена Распопова сообщила, что в случае снятия ограничений запланировано много различных активностей. Например, субботник "Память поколений", кинолектории о Великой Отечественной войне и другие мероприятия. 3 мая на Красной площади тоболяков ждет арт-моб "Победа", 7 мая митинги, посвященные 76-летию Победы, и шествие "Бессмертный полк" микрорайонах, 8 мая – праздничные концерты.

Главные мероприятия праздника состоятся 9 мая. Народное шествие "Бессмертный полк" пройдет по улице Ремезова. Затем для жителей и гостей города устроят праздничный концерт "Весна. Май. Победа", будет организован массовый танец "Рио-Рита" - радость Победы", танцевальный вечер отдыха и караоке-программа, будут работать различные интерактивные площадки. В 18.55 тоболяки присоединятся к Всероссийской акции "Минута молчания". Завершится праздничная программа в 22.00 праздничным фейерверком на Красной площади кремля, пишет ИА "Тюменская линия".