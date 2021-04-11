Старшеклассников из Тобольска познакомят с профессией космонавта с помощью игры

Тобольский мультицентр выпустит дополнение к настольной игре "Кадры будущего" с карточками, посвященным космической отрасли. Разработать их помог основатель и руководитель проекта мыверимвкосмос.рф Денис Прудник, который руководит школьным космическим музеем в Москве, и даже участвовал в отборе в отряд космонавтов Роскосмоса.

Выход дополнительного набора профессий приурочен к празднованию Дню космонавтики и будет связан непосредственно с космосом. Благодаря игре школьники учатся выстраивать карьерные траектории.

"Профессия "космонавт" — одна из самых загадочных, уникальных и притягательных для детей и взрослых. В процессе игры школьники узнают, как совместить свои научные интересы с темой космоса, и как реализовать себя в данной сфере, не совершая полета", — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Отметим, с универсальным набором профессий ученики 10 классов тобольских школ познакомились еще в декабре 2020 года. Ребята узнали о навыках, необходимых проектировщику 3d-печати в строительстве, science-художнику, организатору проектного обучения и многих других. Здоровая конкуренция на игровом поле соседствует с прокачкой логики, тактики и "волей случая", пишет "Мегатюмень".