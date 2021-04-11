Арт-объект ко Дню космонавтики появится в Ишиме

В Ишиме создали новый арт-проект, который представляет собой три плаката размером 1,5х1,5 с изображением космонавтов и мотивационными надписями о том, что каждый человек может добиться любых высот. Их разместят на ул. Ленина, напротив остановки "Детская поликлиника".

Плакаты создавали художники медиаштаба "Всети" при мультицентре "Моя территория" в Ишиме. На арт-объекте они расположили три вдохновляющие надписи: "Даже если сомневаешься, не переживай", "Ты можешь всё", "Ни у кого не получается с первого раза и это нормально". У одно из изображений вместо стекла на шлеме космонавта размещено зеркало. Так создатели хотели донести до жителей города, что все идеи, которые возникают у людей — осуществимы. Еще 60 лет назад полет в космос считался невозможным, а сегодня он осваивается все активнее, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Все процессы в мире формируются из наших личных качеств и ценностей. Если человек в себя верит — любая идея осуществима. Эту точку зрения мы отразили в арт-объекте. Необходимо быть честным с собой, не обращать внимания на мнения окружающих и следовать за своими идеями", — считает один из создателей эскиза арт-объекта Ксения Фомина.