Ветеранам и участникам войны прививки от коронавируса могут поставить на дому

Выездная вакцинация началась в преддверии 9 мая, для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий.

Пожилые люди относятся к группе риска, потому накануне майских праздников их нужно обезопасить в первую очередь, чтобы они смогли без боязни общаться с родными и близкими. Поликлиники уже обзванивают всех приписанных к ним ветеранови и сообщают о вакцинации. В каждом случае решается индивидуально – выехать к пациенту на дом, привезти его в медорганизацию или пригласить в поликлинику на постановку прививки. об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

Как отметили в департаменте здравоохранения, поставки вакцины от COVID-19 в регионы наращиваются – небольшие партии приходят почти ежедневно. В Тюменской области уже появилась возможность выбора вакцины – поступила первая партия "ЭпиВакКороны", которой смогут привиться 1620 жителей региона. А также увеличивается количество вакцины "Гам-Ковид-Вак", что позволит ускорить темпы вакцинации всех желающих.

Поэтому при поступлении вакцины в медорганизацию начинают работать выездные комплексы, которые в основном рассчитаны на сельские территории. Мобильный комплекс может с соблюдением всех необходимых условий приехать в отдаленные населенные пункты и провести вакцинацию.

Все желающие могут записать на портале Госуслуг, по Единому номеру 122 или в своей медорганзации.