Масштабный общегородской субботник пройдет в Тобольске

Проведение общегородского субботника запланировано в Тобольске. Окончательная дата мероприятия станет известна чуть позднее.

Как сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина, в этом году горожан ждет нововведение. В официальном паблике Тобольска в соцсети "ВКонтакте" каждый горожанин сможет выдвинуть предположение о количестве собранного за субботник мусора. Опрос запустят на последней неделе апреля. Тот, кто назовет наиболее близкую к реально собранному количеству мусора цифру, получит памятный приз.

Отметим, что в дни субботников ведется статистика о том, сколько вывозится мусора. Это необходимо также для того, чтобы собранный хлам оперативно доставить на свалку. Там собранный мусор взвешивают.

Обычно субботник в Тобольске проходит 1 мая или чуть ранее. В прошлом году в традиционном формате мероприятие не проводилось из-за жестких ограничений периода пандемии. В этом году мусора в городе не очень большое количество, но после зимнего периода скопилось много бычков от сигарет, пишет "Тюменская область сегодня".