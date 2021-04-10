В Тюменской области отреставрируют музей под открытым небом

Обновление музея "Крестьянское подворье Сибири", расположенного в с. Боровлянка Голышмановского округа, стало возможным благодаря гранту в размере 45 тыс. рублей. Средства предоставил благотворительный фонд "Наше время". Им было поддержано 23 инициативы жителей и направлено на реализацию проектов 700 тыс. рублей.

Итоги конкурса подвели в начале апреля 2021 г., а уже с середины месяца начнутся работы по вложению средств. На них обновят помещения музея и пополнят экспозиции.

Как пояснила автор проекта, заведующая отделением Боровлянской школы (филиала Голышмановской школы №2) Наталья Брылина, будет добавлен хоздвор, поставлен навес с макетами домашних животных и птиц, отремонтирован колодец "Журавль". С конца сентября в планах — проведение экскурсий и квестов.

Автор проекта также отметила, что сразу после открытия в 2016 году, музей вызвал неподдельный интерес не только у местных жителей, но и туристов, студентов, историков, которые приезжают из Тюмени и области, сообщает ИА "Тюменская линия".