Тюменцы могут увидеть "Космос глазами древних"

В честь грядущего Дня космонавтики и 60-летия со дня первого полёта человека в космос Археологический музей-заповедник на озере Андреевском приглашает тюменцев погрузиться в историю и взглянуть на космос глазами древних.

Экскурсия "Космос глазами древних" по основной экспозиции "Из глубины веков" повествует о мифологических представлениях древних обществ о строении Вселенной. С давних времён окружающий мир для древнего человека являлся живым, огромным и загадочным, а понимание мироздания было основано на наблюдениях за природой и небом. Какие тайны хранит в себе Вселенная, вы узнаете на экскурсии "Космос глазами древних".

Встреча состоится 11 апреля в 14:00. Археологический музей-заповедник расположен на 23 км Федеральной трассы "Тюмень-Омск". Стоимость участия в экскурсии 100 рублей, билет на выставку оплачивается отдельно. Подробности по телефону: 8 (3452) 766-767. Возрастная категория 6+.