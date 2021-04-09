Выставка "Первый в космосе"

Выставочный проект "Первый в космосе", посвященный 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, открылся в музее истории управления Сибирью в Тобольске.

В тобольском музее-заповеднике отмечают, что тема освоения космоса стала источником вдохновения для многих поколений представителей творческих профессий. Произведения искусства, посвященные триумфу российской космонавтики, хранятся во многих музеях страны, в том числе в Тобольском музее-заповеднике.

ИА "Тюменская линия" сообщает, что на выставке представлены гравюры и цветные литографии российских художников из фондов местного музея, скульптурный бюст Юрия Гагарина, макет земли и другие экспонаты. Для школьников предусмотрен мастер-класс по созданию 3D-открытки на тему космоса.