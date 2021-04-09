Для тюменских школьников запустили челлендж ко Дню космонавтики

Онлайн-челлендж ко Дню космонавтики запустило Тюменское региональное отделение "Российского движения школьников". Под хештегами #РДШ #РДШ72 #РакетаРДШ учащиеся из муниципалитетов Тюменской области размещают на своих страницах "ВКонтакте" поздравления и пишут факт из отечественной истории покорения космоса, сообщает ИА "Тюменская линия".

"Мы пригласили на челлендж детей, родителей, педагогов. Он аналогичен "Большой гонке РДШ", но вместо виртуальных машинок мы предлагаем "запустить" ракеты. Чем больше поздравлений опубликуют участники из муниципалитетов региона, тем выше "улетит" их ракета. Одни в своих поздравлениях стараются блеснуть красноречием, другие публикуют интересные цифры", — рассказал куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин.