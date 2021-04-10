В Ишимской больнице после долгого перерыва возобновили операции по лечению катаракты

До пандемии в областной больнице №4 Ишима проводилось до тысячи операций по лечению катаракты. При диагностировании такого заболевания нарушается прозрачность структур хрусталика глаза, что может ухудшить зрение, вплоть до полной его потери.

В прошлом году до отмены плановых операций из-за ограничительных мероприятий врачи успели провести всего 453 операции. После годового перерыва врач-офтальмолог Евгения Перевозникова только за четыре дня прооперировала 78 человек. Среди пациентов — как жители города, так и близлежащих районов. Почувствовать разницу и оценить результат пациенты могут почти сразу после операции.

Катаракта — самое распространенное заболевание у людей старшего возраста, риски его развития повышаются после 40 лет, достигая максимальных значений после 70-летнего возраста. В этот раз самой возрастной пациентке было 92 года. Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба Областной больницы №4 г. Ишима.