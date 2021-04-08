В Тюменской области зарегистрирован 31 случай бешенства

В Тюменской области отмечается ухудшение эпизоотической ситуации по бешенству среди животных. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, за 1 квартал 2021 года зарегистрирован 31 случай лабораторно подтвержденного бешенства у животных. За последние три года отмечен рост лабораторного подтверждения бешенства среди животных в 5,8 раза, в 2020 году зарегистрировано 53 случая, 2019 году 22 случая, 2018 году 9 случаев.

В Тюменской области ежегодно от травм, нанесенных животными, страдает около 4000 человек, из них более 1000 детей до 14 лет. При этом с 2005 года случаев заболевания человека бешенством на территории Тюменской области не зарегистрировано.

Бешенство— это острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным. Вирус бешенства у человека, попадая в кровь, поражает центральную нервную систему. Обычно при несвоевременном обращении в медицинское учреждение болезнь заканчивается смертью.

Вирус может бессимптомно существовать в организме от 30 до 90 дней. Реже инкубационный период сокращается до 10 дней, еще реже увеличивается до года.

Основными источниками инфекции для человека являются больные бешенством собаки, дикие животные (лисы, енотовидные собаки, волки, крысы, ежи, летучие мыши и другие). Заражение человека возможно от больных домашних животных: коров, овец, коз, свиней, лошадей. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства. Безнадзорные собаки и кошки представляют большую опасность и подлежат отлову.

Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.

После контакта (ослюнение, оцарапывание, укус) с неизвестными животными, в том числе грызунами, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинские организации.

В Тюмени и Тюменском районе специализированную помощь людям, пострадавшим от укусов животных, оказывают специалисты травмпункта ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница № 2" (улица Мельникайте, 75.