Прокуратура проверит тюменский детсад, в котором ребенку выбили зуб

17:07 07 апреля 2021
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В прокуратуру Тюменской области поступила информация о том, что 2 апреля в одном из детских садов Тюмени 6-летнему воспитаннику был выбит зуб.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку соблюдения прав и законных интересов воспитанников дошкольного учреждения, исполнения законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве. 

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