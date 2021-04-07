Прокуратура проверит тюменский детсад, в котором ребенку выбили зуб

В прокуратуру Тюменской области поступила информация о том, что 2 апреля в одном из детских садов Тюмени 6-летнему воспитаннику был выбит зуб.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку соблюдения прав и законных интересов воспитанников дошкольного учреждения, исполнения законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.