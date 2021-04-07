Тюменцам расскажут, что такое современный театр и как его понимать

16:49 07 апреля 2021
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В Молодежном театральном центре "Космос" 10 апреля стартует "Школа современного зрителя". Тюменцев ждет лекция от AR-художника, театрального критика и блогера Виктора Вилисова. Вход по предварительной регистрации.

Лекция "Что людям и растениям нужно знать о современном театре" состоится 10 апреля в 19:00 в "Космосе" (ул. Республики, 165а). Ее прочитает Виктор Вилисов – театральный критик и блогер, AR-художник, автор телеграм-канала о театре "Вилисов постдраматический", книги "Нас всех тошнит".

Он расскажет о месте и роли зрителя в современном театре. О том, почему спектакли сейчас могут быть в торговом центре, на заводе, в бассейне и других местах. А также о том, почему режиссерам не нужно получать профессиональное образование, чтобы создать постановку, а актеры превращаются в соавторов. Регистрация на лекцию тут.

Замруководителя МТЦ "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева:

Искусство сегодня становится все более сложным: много направлений, жанров, форматов и т.д. С помощью "Школы театрального зрителя" мы хотим помочь нашей аудитории разобраться во всем многообразии современного искусства.

В этом проекте запланирована серия лекций и мастер-классов для всех желающих. 15 апреля в 19:30 пройдет лекция тюменского драматурга Валерия Шергина "Развитие современной драматургии". 17 апреля в 13:00 состоится творческая встреча с ижевской театральной компанией Les Partisans. 

Больше информации о проекте - на сайте космосцентр.рф. 

Теги: лекции , творчество , театры
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