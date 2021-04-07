Прививочные сертификаты с портала Госуслуг можно использовать для загранпоездок

На портале Госуслуг запущено автоматическое формирование сертификатов о вакцинации против коронавируса на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ, сообщили в Минцифре.

Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные загранпаспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг.

Также нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу.

В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены, пояснили в Минцифре России.