В Тюменской области к тушению природных пожаров готовы привлечь 2 685 человек

Подготовку к пожароопасному периоду обсудили руководители профильных департаментов и представители ГУ МЧС по Тюменской области.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону – 2021 в регионе составлен и утвержден сводный план тушения лесных возгораний. В соответствии с ним предусмотрено привлечение на тушение природных пожаров 2 685 человек и 1 169 единиц техники. Как сообщал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор, в регионе разработаны и утверждены маршруты авиационного и наземного патрулирования. Проводится работа по запуску системы видеомониторинга.

Также в целях предотвращения неконтролируемого распространения природных пожаров и перехода огня на лесные насаждения составлен реестр лиц, владеющих и распоряжающихся участками, прилегающими к лесам.

В 2020 году лесные пожары в Тюменской области случались чаще, чем в 2019 году, но на меньшей площади. Было ликвидировано 226 пожаров, 82 % из них — в первые сутки. Чаще всего пожары возникали в Уватском, Сорокинском, Абатском и Ишимском лесничествах. Кроме того, силами Тюменской авиабазы потушено 269 ландшафтных пожаров, самые масштабные по площади произошли в Сорокинском, Сладковском и Тюменском лесничествах.

"Причиной возникновения таких пожаров в 73 % случаев является человеческий фактор", — сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.