Основы цифровой грамотности тюменцы могут изучить на сайте "Учеба.онлайн"

В рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в России запущен образовательный портал "Учеба.онлайн". он дает возможность дистанционно и бесмплатно обучиться востребованным в условиях цифровой экономики компетенциям и технологиям.

Участникам обучения доступны образовательные программы по направлениям "Обработка персональных данных", "Основы цифровой грамотности" и "Основы цифровой трансформации".

Программа включает в себя изучение лекционного материала, итоговая аттестация и при успешном ее прохождении — получение удостоверения о повышении квалификации в электронной форме.

Обучающие курсы рассчитаны на жителей страны с высшим или средним специальным образованием.