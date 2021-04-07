Основы цифровой грамотности тюменцы могут изучить на сайте "Учеба.онлайн"

В рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в России запущен образовательный портал "Учеба.онлайн". он дает возможность дистанционно и бесмплатно обучиться востребованным в условиях цифровой экономики компетенциям и технологиям.
Участникам обучения доступны образовательные программы по направлениям "Обработка персональных данных", "Основы цифровой грамотности" и "Основы цифровой трансформации".
Программа включает в себя изучение лекционного материала, итоговая аттестация и при успешном ее прохождении — получение удостоверения о повышении квалификации в электронной форме.
Обучающие курсы рассчитаны на жителей страны с высшим или средним специальным образованием.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru