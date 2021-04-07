Самые ликвидные лоты коммерческой недвижимости выставят на первый в регионе онлайн-аукцион

Группа компаний "Страна Девелопмент" запускает первый аукцион коммерческой недвижимости в регионе.

Что такое аукцион, и какие у него плюсы. Чистота и прозрачность проведения торгов: покупатель видит, как формируется цена на объект в онлайн-режиме во время проведения, а значит, можно быть уверенным, что она останется оптимальной и справедливой. Принять участие в торгах может любой желающий из любого города России, не выходя из дома.

Какие выгоды для покупателя?

— На аукционе будут представлены редкие лоты 19 и 37 м2, пользующиеся наибольшим спросом, в жилых комплексах "Сердце Сибири" и "Колумб".

— Гарантия юридической чистоты - лоты выставляются напрямую от застройщика.

— Уже сейчас можно получить информацию о доходности объектов у менеджеров "Страны".

Как принять участие в торгах? Зарегистрироваться на tender.strana.com. Вход на аукцион будет стоить 50 000 рублей. Средства холдируются на период проведения торгов и размораживаются по его окончании.



Когда старт? Торги будут проходить с 24 по 29 мая 2021 года. Ссылка на аукцион появится на сайте strana.com и в инстаграме: @strana_com. Чтобы не пропустить начало, подайте заявку на участие уже сегодня по телефону: +7 (3452) 57-45-72. За несколько дней до старта вам придет уведомление об открытии торгов.