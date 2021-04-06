Тюменцы могут проконсультироваться насчет выплаты на детей от 3 до 7 лет на горячей линии

В Тюменской области работают телефоны горячих линий, по которым жители региона могут получить консультацию по новому порядку предоставления ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 апреля 2021 года предоставляются по новым правилам. Выплаты назначаются в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка (в Тюменской области он составляет 11 995 рублей). При назначении выплаты учитываются доходы и имущество семьи. При этом в составе семьи также учитываются опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме.

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до обращения за выплатой. Например, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. При оценке нуждаемости действует "правило нулевого дохода": то есть, если у одного из супругов на протяжении всего года не было дохода, то есть он заявляет о "нулевом доходе", выплата будет назначена только в случае, если причина для "нулевого дохода" — уважительная. Перечень уважительных причин имеется в бланке заявления о назначении выплаты, где можно сделать соответствующую отметку.

В зависимости от жизненной ситуации к заявлению необходимо представить документы, установленные законодательством. Перечень документов с указанием жизненной ситуации размещен на сайте центра обеспечения мер социальной поддержки в разделе "Информация". Если к указанному перечню жизненных ситуаций для предоставления документов семья не относится, то документы предоставлять не требуется, все остальные сведения будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия.

Телефоны горячих линий:

8-800-100-1290, (3452) 56-63-30 (время работы понедельник – пятница с 8.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 16.00)

6-8888-6 (время работы понедельник – четверг с 8.45 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 )