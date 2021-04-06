От укусов клещей в Тюменской области пострадали уже 7 человек

В Тюменской области начался сезон активности клещей. На 6 апреля зарегистрировано 7 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания насекомых: по одному случаю зарегистрировано в Ишиме и Заводоуковске, 2 - в Тобольске и Тобольском, в Тюмени - три случая. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 10 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

Всем пострадавшим, но ранее не привитым, назначена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита 13931 человек, из них 4359 - дети до 14 лет. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных кабинетах медицинских организаций, после консультации врача. Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы. Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области работает горячая линия по профилактике клещевых инфекций: 8-904-492-92-30.