Тюменцев приглашают в кабинеты раннего выявления заболеваний

В преддверии Всемирного дня здоровья онкологи "Медицинского города" напоминают жителям Тюменской области о возможности пройти специальный комплекс обследований и убедиться в своем здоровье без направлений и предварительных записей.

Для этого необходимо прийти в поликлинику по месту жительства и "следовать по специальной зеленой линии" на полу – она приведет к кабинету раннего выявления заболеваний. Именно там любой житель нашей области может пройти осмотр на предмет наличия или отсутствия по 7–10 ведущим онкологическим заболеваниям. Кабинеты раннего выявления заболеваний есть мужские и женские, пациенты могут их посещать с 18 лет.

Осмотр в кабинете раннего выявления заболеваний осуществляет медицинский работник, прошедший специальную подготовку в "Медицинском городе" по основным диагностическим навыкам и методам выявления предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований.

При выявлении подозрений на заболевание специалист кабинета в обязательном порядке выдаст пациенту специальный маршрутный лист для прохождения диагностических исследований. При отсутствии жалоб на здоровье специалисты могут выдать направление на скрининг.

Для того, чтобы убедиться в своем здоровье, достаточно посещать специалиста кабинета раннего выявления заболеваний один раз в год.