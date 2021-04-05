Тоболяки решают, чьим именем назвать свой аэропорт

В Тобольске проходит народное голосование по выбору имени новому аэропорту. В шорт-листе имена пяти известных людей, чья жизнь связана с городом:

Семён Ремезов (1642 — 1721), картограф, архитектор, историк

Александр Алябьев (1787 — 1851), композитор

Пётр Ершов (1815 — 1869) - поэт, педагог

Михаил Знаменский (1833 — 1892) - художник, этнограф

Василий Перов (1834 — 1882) , живописец.

Голосование проходит с 29 марта по 10 апреля на сайте Тобольск-окрыляет.рф. Более 14,5 тыс. человек уже выразили свое мнение. Пока по количеству набранных голосов "лидирует" Семен Ремезов - предпочтение ему отдали более 76 %.

Кстати, 2021 год в Тобольске объявлен Годом Семена Ремезова. "2021 год ознаменовался серьезной датой – 320 лет со дня окончания работы Семёном Ремезовым над "Чертежной книгой Сибири". Исторический совет единогласно принял проект общегородского плана мероприятий, посвященного нашему знаменитому земляку, русскому энциклопедисту Сибири — картографу, архитектору, строителю, историку, художнику и писателю", — ранее отметил глава города Максим Афанасьев.

Предыдущий, 2020, год прошел под эгидой празднования дня рождения Петра Ершова и его сказки "Конек-горбунок".