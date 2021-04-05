Тюменскую УК оштрафовали за наледь на крыше

15:35 05 апреля 2021
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Нарушение в сфере управления многоквартирными домами выявила прокуратура Тюменского района.

С крыши многоквартирных домов в поселке Московский свисала наледь и сосульки, при этом управляющая компания ООО "МУП Московское ЖКХ" мер к очистке крыш не принимала. Все это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в отношении директора управляющей компании.

Мировой судья по результатам рассмотрения административного дела подверг директора штрафу в размере 25 тыс. рублей.

Теги: управляющие компании , штрафы
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