Тюменскую УК оштрафовали за наледь на крыше

Нарушение в сфере управления многоквартирными домами выявила прокуратура Тюменского района.

С крыши многоквартирных домов в поселке Московский свисала наледь и сосульки, при этом управляющая компания ООО "МУП Московское ЖКХ" мер к очистке крыш не принимала. Все это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в отношении директора управляющей компании.

Мировой судья по результатам рассмотрения административного дела подверг директора штрафу в размере 25 тыс. рублей.