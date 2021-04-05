В скорой помощи рассказали, что делать, если вы увидели на улице лежащего человека

Жительница Тюмени увидела за окном мужчину, которому стало плохо. Человек упал на тротуаре возле проезжей части и лежал, не шевелился. Тюменка решила, что у мужчины остановилось сердце, и позвонила в скорую помощь.

Диспетчер скорой помощи попросила звонившую женщину спуститься к лежащему человеку и уточнить, нуждается ли он в медицинской помощи, и если да, то оказать первую помощь и оставаться рядом с ним до прибытия медиков. Тюменка это делать отказалась, ответила: "Зачем мне к нему подходить? Скорее сами приезжайте!".

Бригада выехала на срочный вызов в ту же минуту, в которую поступил звонок – 8:33. А спустя четыре минуты женщина перезвонила и отменила вызов скорой помощи, потому как пациент покинул место вызова. Выяснилось, что проходившие мимо другие очевидцы остановились и помогли лежащему на земле человеку подняться, затем повели его, заботливо поддерживая за руки.

Медики просят очевидцев перед вызовом скорой поинтересоваться у человека его состоянием, узнать, что с ним произошло, и нужна ли ему медицинская помощь. Отвечая на все вопросы диспетчера четко и полно, вызывающие помогают уменьшить ожидаемое время оказания медицинской помощи, а также во время общения с диспетчером могут получить рекомендации по оказанию первой помощи.

"Бывает и так, что очевидцы не останавливаются и не подходят к лежащим людям, и, не выяснив ситуацию, набирают на телефоне номер экстренной службы скорой помощи, а после идут по своим делам. В итоге якобы нуждающийся в помощи человек даже не знает, что к нему спешат медики, и может спокойно покинуть место вызова или заявить прибывшим специалистам, что скорую не вызывал, потому как не видел в этом необходимости. А в это время кому-то действительно нужна помощь экстренной службы", – объясняет врач скорой помощи.

В связи с этим перед вызовом скорой следует:

– поинтересоваться у человека его состоянием.

– узнать, что с ним произошло, и нужна ли ему помощь медиков.

После звонка в скорую постарайтесь находиться рядом с пациентом до прибытия скорой помощи: вы сможете не только поддержать добрым словом человека в трудную минуту, оказать ему первую помощь, но и помочь медикам сократить время поиска – встретив и проводив до пациента.

В ситуациях, когда нет уверенности, нужна ли человеку экстренная помощь, всегда можно проконсультироваться с врачом скорой по телефону 50-99-00 или отправить по вайберу на номер +7 922-264-33-67 описание проблемы, прикрепить фото или видеоматериал.

В случае, если очевидцы решили самостоятельно доставить пациента в медицинское учреждение или состояние пациента улучшилось, и он уже не нуждается в экстренной помощи, сообщить об этом диспетчеру скорой помощи, чтобы отменить вызов.