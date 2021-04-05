В Абатском районе заработал новый ФАП

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4»

В селе Болдырево Абатского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в новом медпункте будет оказываться не только жителям Болдырево, но и двух ближайших деревень — Сысоева и Берендеева.

В здании ФАПа есть кабинет приема фельдшера, медицинской сестры, процедурный кабинет, служебные и технические помещения. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи имеется все необходимое оборудование: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для экспресс-диагностики сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, пульсоксиметр, УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха помещений.

В скором времени ФАП подключат к интернету, это позволит проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам Областной больницы №4.