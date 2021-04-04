Гинекологи Медгорода удалили женщине 25-килограммовую опухоль

Медгород ВКонтакте

25-килограммовую опухоль удалили онкогинекологи тюменского Медгорода у 60-летней пациентки. Рост объема талии она связывала с увеличением веса и к врачам не обращалась до момента серьезного ухудшения самочувствия. Опухоль выросла у неё за два года и занимала весь малый таз и брюшную полость.

Операция длилась около трех часов. Срочное гистологическое исследование показало, что она относится к доброкачественному типу.

Общий вес удалённого образования оставил 25 кг. В общей сложности пациентка провела в медцентре девять дней и благополучно выписана домой, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.