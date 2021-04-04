В Тюмени врачи спасли пенсионерку с 90% поражением легких

19:24 04 апреля 2021
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Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

74-летнюю тюменку, которая перенесла коронавирус с 90% поражением лёгких, спасли в моногоспитале Областной инфекционной больницы. 

Пожилая женщина с сахарным диабетом и сердечно-сосудистой патологией обратилась в больницу около месяца назад, когда почувствовала нехватку воздуха при ходьбе. При первичной КТ-диагностике отмечалось поражение 43% легочной ткани. Контрольные исследования сначала показали объем поражения легких 64%, а после -  90%.

Врачи инфекционной больницы провели ей оксигенотерапию через носовые канюли, по мере прогрессирования дыхательной недостаточности - высокопоточную оксигенотерапию и неинвазивную вентиляцию легких через маску. Параллельно использовали иммуносупрессивную терапию, чтобы уменьшить избыточный иммунный ответ организма на COVID-19. В итоге пациентка поправилась, сообщает "Мегатюмень". 

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