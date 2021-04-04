Лекции, викторины и экскурсии в честь Семена Ремезова проходят в Тобольске

2021 год объявлен в Тобольске Годом Семена Ремезова. Каждый месяц в городе проходят тематические мероприятия.
16 апреля состоится лекция о Ремезове, посвященная Международному дню памятников для учеников школ Тобольска. 24 апреля - викторина "С. Ремезов - картограф, географ и историк Сибири". Выставку печатных трудов Ремезова можно увидеть в научной библиотеке ТИАМЗ, сообщает издание "Тюменская область сегодня".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru