Лекции, викторины и экскурсии в честь Семена Ремезова проходят в Тобольске

18:52 04 апреля 2021
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Тобольский музей-заповедник

2021 год объявлен в Тобольске Годом Семена Ремезова. Каждый месяц в городе проходят тематические мероприятия. 

16 апреля состоится лекция о Ремезове, посвященная Международному дню памятников для учеников школ Тобольска. 24 апреля - викторина "С. Ремезов - картограф, географ и историк Сибири". Выставку печатных трудов Ремезова  можно увидеть в научной библиотеке ТИАМЗ, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

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