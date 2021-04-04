В Голышманово ветеран ВДВ получил орден генерала Маргелова

Голышмановский вестник ВКонтакте

Житель пос. Голышманово Алексей Елисеев стал обладателем ордена "Генерал армии В.Ф. Маргелов". Почётную награду ветерану ВДВ вручили за активную агитационную работу среди молодёжи.

Алексей Елисеев занят монтажом фильма о современной службе в элитных войсках. В соцсетях создал группу "Десантное братство".

В Голышмановском округе живет около 90 десантников. В группе "Десантное братство" - 30 ветеранов ВДВ. Они объединились в общественную организацию. Первые их общее дело – строительство сквера десантников у центральной библиотеки. Работы идут полным ходом. Планируют его открыть 2 августа, в День Воздушно-десантных войск России, сообщает "АиФ-Тюмень".