В Тюменской области за два месяца услуг предоставлено на 16 млрд рублей

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В первые два месяца 2021 года предоставлено услуг на 16 млрд 16,4 млн рублей: 7 млрд 776 млн в январе и 8 млрд 240,4 млн – в феврале.

В 2020 году этот объем составил 16 млрд 516 млн рублей. Таковы данные Тюменьстата, опубликованные в докладе о социально-экономическом положении региона, которые приводит "Вслух.ру".

В феврале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года более ощутимо подорожали услуги связи (индекс здесь и далее - 107,5%), услуги правового характера (106,2%), услуги зарубежного туризма (105,5%), медицинские услуги (105,4%), бытовые услуги (104,3%).

За год практически на прежнем уровне остались цены на услуги образования (101,2%), жилищно-коммунальные услуги (102,8%).

По сравнению с февралем 2020 года подешевели услуги пассажирского транспорта (97,9%), в то же время по отношению к декабрю у них наибольший рост (106,3%). Также в сравнении с концом года подорожали услуги зарубежного туризма (105,5%). Небольшой минус в ценах у услуг связи (99,3%). Остальные категории остались на том же уровне, или повышение составило менее 0,6%.