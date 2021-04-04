Конкурс среди наставников объявлен в Тюменской области

15:34 04 апреля 2021
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asi.ru/

Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса "Лучшие практики наставничества - 2021".

Лучших наставников выберут в области повышения производительности труда, в профессиональном самоопределении, в профессиональном развитии молодежи, в области прорывных технологий. Победители получат дипломы губернатора Тюменской области и пройдут на федеральный этап, сообщает ИА "Тюменская линия". 

Наставничество зарекомендовало себя, как эффективный инструмент реализации нацпроекта "Производительность труда".

"Именно наставники помогают молодым специалистам обрести уверенность в начале профессионального пути, избежать серьезных ошибок, отшлифовать свои навыки и компетенции, получить ценный практический опыт", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

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