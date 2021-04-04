В Тюмени студентов обучат финансовой грамотности с помощью кино и настольных игр

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Тюменское сообщество начинающих предпринимателей Students' business club проведет в апреле серию открытых мероприятий.

11 апреля тюменцы могут посмотреть тематическое кино и обсудить его со специалистом, 17 и 18 апреля - присоединиться к настольной игре "Денежный поток", а 23 апреля - посетить мастер-класс с приглашенным экспертом.

Все встречи пройдут в мультицентре "Моя территория", регистрация доступна в группе бизнес-клуба, сообщает "Вслух.ру".