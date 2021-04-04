В Тюменском районе волонтеры угощают пенсионеров ватрушками и кулебяками

Акцию "От щедрого сердца – горячий пирог" запустили в Тюменском районе серебряные волонтеры. Пенсионеров, которые находятся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, угощают выпечкой.

Члены клубов активного долголетия из с. Онохино разнесли пожилым односельчанам сдобные булочки. Участники клуба "Золотой возраст" из д. Ушакова испекли булочки с изюмом, курагой, ватрушки с творогом, кулебяки с рыбой, угостили ими жителей своей деревни. А в Перевалово односельчан порадовали булочками с повидлом, шаньгами, ватрушками с сыром и творогом.

Пожилого земляка-инвалида в с. Кулаково порадовали домашней стряпней участницы клуба "Рукодельницы".

Щедрая и вкусная акция обошла четыре муниципалитета Тюменского района. В ней участвовали около 40 волонтеров, вкусные подарки получили более 70 земляков.

По словам завсектором КЦСОН Надежды Осиповой, проект продлится до майских праздников и возобновится осенью, ко Дню пожилого человека, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.