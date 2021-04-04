В Голышманово к юбилею поселка откроют арт-объект

Пос. Голышманово отметит 110-летие летом 2021 г. К этому событию жители создадут новый арт-объект.
В его основе - символы, которые предложили жители поселка специалистам молодежного центра. Они провели конкурс на лучший катышок. Именно так ранее называлось Голышманово.
К юбилею поселка в местном музее открыли выставку "Мы здесь живем и край нам этот дорог".
В администрации округа работают над программой празднования юбилея, разрабатывают варианты оформления улиц, зданий, площадок, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".
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